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Скільки бійців втрачає Росія під Часовим Яром — деталі від угруповання військ "Хортиця"

29 травня 2024 00:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія трачає особий склад під Часовим Яром, але штурми міста не припиняються
Бої за місто Часів Яр. Фото ілюстративне: Telegram/GeneralStaffZSU
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російській війська посилили штурми Часового Яру на Донеччині. Але під час кожної такої атаки ворог втрачає 50-60 солдатів. 

Про це у вівторок, 28 травня, в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.  

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За словами Волошина, російські військові активно використовують техніку під час штурмів українського міста. І обстрілюють Часів Яр з артилерії. Натомість кількість ворожих авіаударів зменшилась.  

"Останнім часом ворог проводить штурми із застосуванням техніки. В середньому ворожа армія проводить 5-6 штурмів на добу. За минулу добу (27 травня, — Ред.) на тому напрямку наші захисники знищили 47 окупантів, 107 отримали поранення. Середня статистика — ворог втрачає 50-60 військових під час штурмів", — заявив речник "Хортиці". 

Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що російським загарбникам, ймовірно, вдасться захопити околиці Часового Яру протягом наступних кількох тижнів.

Також в мережі з'явилося вражаюче відео, на якому іноземний легіон "зачищає" Часів Яр. 

війна
російські війська
Хортиця
Донецька область
обстріли
Назарій Волошин
Часів Яр
штурмовий підрозділ

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