Росія трачає особий склад під Часовим Яром, але штурми міста не припиняються

Бої за місто Часів Яр. Фото ілюстративне: Telegram/GeneralStaffZSU

Російській війська посилили штурми Часового Яру на Донеччині. Але під час кожної такої атаки ворог втрачає 50-60 солдатів.

Про це у вівторок, 28 травня, в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За словами Волошина, російські військові активно використовують техніку під час штурмів українського міста. І обстрілюють Часів Яр з артилерії. Натомість кількість ворожих авіаударів зменшилась.

"Останнім часом ворог проводить штурми із застосуванням техніки. В середньому ворожа армія проводить 5-6 штурмів на добу. За минулу добу (27 травня, — Ред.) на тому напрямку наші захисники знищили 47 окупантів, 107 отримали поранення. Середня статистика — ворог втрачає 50-60 військових під час штурмів", — заявив речник "Хортиці".

Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що російським загарбникам, ймовірно, вдасться захопити околиці Часового Яру протягом наступних кількох тижнів.

Також в мережі з'явилося вражаюче відео, на якому іноземний легіон "зачищає" Часів Яр.