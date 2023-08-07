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Артилеристи 79 ОДШБр розповіли, що відбувається на Мар’їнському напрямку

7 серпня 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Артилеристи 79 ОДШБр розповіли, що відбувається на Мар’їнському напрямку
Український військовий та журналіста. Фото: "Український Свідок"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мар’їнський напрямок — один з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту. Росіяни постійно штурмують українські позиції, кидаючи в бій підрозділи штрафників "Шторм-Z", а українська артилерія відбиває ці атаки.

У новому відеосюжеті, який опублікував проєкт "Український Свідок", артилеристи 79 ОДШБр розповіли про ситуацію на Мар'їнському напрямку. 

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Підрозділ, про який йдеться у матеріалі, використовує проти противника артилерійську установку 2С9-1 "Нона". Вона була розроблена ще у Радянському Союзі та призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ.

Цим і займаються артилеристи: прикривають нашу піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника. Працюють по ворожих бронетехніці та піхоті. Командир підрозділу розповів, що боєприпасів вистачає.

"Це важлива перевага. Коли ціль пристріляна, розльоту снарядів практично не буває. Завдяки цьому ми успішно виконуємо всі завдання", — розповів він.

Кожен в екіпажі виконує свою роль: водій — займає вогневу позицію та рятує екіпаж від обстрілу, навідник — наводить гармату та стріляє. Сержант підтримує бойовий дух екіпажу, показуючи на власному прикладі, як варто працювати.

Артилеристи продемонстрували роботу по російських позиціях: з дев'яти відпрацьованих снарядів — чотири влучання. Мотивація воювати у хлопців залізна.

"Подзвонити матері та сказати, аби хати не білила? Бо прийдуть якісь буряти — і все, немає дому. Але так не можна! Тому ми тут", — розповідає водій екіпажу. 

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області. 

Також ми писали, що наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, однак повністю контрольована. Бійці ЗСУ знають всі плани російських окупантів та зривають їх.

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