Сирський показав, як ЗСУ знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті

Розвідувальна станція ворога в Бахмуті. Фото: скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

Відео Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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На відео можна побачити, як ударні дрони підлітають до розвідувальних станцій російських загарбників у Бахмуті та знищують їх. Ці безпілотники 77-ї окремої аеромобільної бригади.

"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", — додав Сирський.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

Також ми писали, що щодня українські військові знищують велику кількість російських загарбників та ворожу військову техніку. Артилеристи та аеророзвідники 3-ої окремої танкової Залізної бригади показали, як вдарили по ворогу.

Додамо, минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують зазнавати значних втрат у військовій техніці.