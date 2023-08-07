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Артиллеристы 79 ОДШБр рассказали, что происходит на Марьинском направлении

7 августа 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Артиллеристы 79 ОДШБр рассказали, что происходит на Марьинском направлении
Украинский военный и журналист. Фото: "Украинский Свидетель"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Марьинское направление — одно из самых горячих вдоль всей линии фронта. Россияне постоянно штурмуют украинские позиции, бросая в бой подразделения штрафников "Шторм-Z", а украинская артиллерия отражает эти атаки.

В новом видеосюжете, который опубликовал проект "Украинский Свидетель", артиллеристы 79 ОДШБр рассказали о ситуации на Марьинском направлении.

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Подразделение, о котором идет речь в материале, использует против противника артиллерийскую установку 2С9-1 "Нона". Она была разработана еще в Советском Союзе и предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск.

Этим и занимаются артиллеристы: прикрывают нашу пехоту во время ее наступления и отражают штурмы противника. Работают по вражеской бронетехнике и пехоте. Командир подразделения рассказал, что боеприпасов хватает.

"Это важное преимущество. Когда цель пристреляна, разлета снарядов практически не бывает. Благодаря этому мы успешно выполняем все задачи", — рассказал он.

Каждый в экипаже выполняет свою роль: водитель — занимает огневую позицию и спасает экипаж от обстрела, наводчик — наводит пушку и стреляет. Сержант поддерживает боевой дух экипажа, показывая на собственном примере, как следует работать.

Артиллеристы продемонстрировали работу по российским позициям: из девяти отработанных снарядов — четыре попадания. Мотивация воевать у ребят железная.

"Позвонить матери и сказать, чтобы дома не белила? Потому что придут какие-то буряты — и все, нет дома. Но так нельзя! Поэтому мы здесь", — рассказывает водитель экипажа.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Также мы писали, что ситуация на Купянском направлении сложная, однако полностью контролируемая. Бойцы ВСУ знают все планы российских оккупантов и срывают их.

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