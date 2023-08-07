Череватий розповів про плани росіян та ситуацію біля Куп'янська

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Фото: facebook.com/sergij.cerevatij

Наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, однак повністю контрольована. Бійці ЗСУ знають всі плани російських окупантів та зривають їх.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода".

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За словами Череватого, російські загарбники біля Куп'янська вже декілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Ворогу не вдається взяти позиції, які були звільнені минулої осені.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську області як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів — вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди", — розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ каже, що окупанти хотіли б прорватися в район Куп'янська та повторити хоч якийсь відголос тої слави, яку вони отримали під час захоплення Донецької та Луганської областей.

"Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", — додав Череватий.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

Також ми писали, що минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують зазнавати значних втрат у військовій техніці.