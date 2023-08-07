Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Череватий розповів про плани росіян та ситуацію біля Куп'янська arrow

Череватий розповів про плани росіян та ситуацію біля Куп'янська

7 серпня 2023 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Череватий розповів про плани росіян та ситуацію біля Куп'янська
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Фото: facebook.com/sergij.cerevatij
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, однак повністю контрольована. Бійці ЗСУ знають всі плани російських окупантів та зривають їх.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода".

Читайте також:

Куп'янський напрямок

За словами Череватого, російські загарбники біля Куп'янська вже декілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Ворогу не вдається взяти позиції, які були звільнені минулої осені.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську області як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів — вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди", — розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ каже, що окупанти хотіли б прорватися в район Куп'янська та повторити хоч якийсь відголос тої слави, яку вони отримали під час захоплення Донецької та Луганської областей.

"Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", — додав Череватий.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

Також ми писали, що минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують зазнавати значних втрат у військовій техніці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз