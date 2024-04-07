Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака ГУР на аэродром в Ейске — сколько самолетов повреждено arrow

Атака ГУР на аэродром в Ейске — сколько самолетов повреждено

7 апреля 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атака ГУР на аэродром в Ейске — сколько самолетов повреждено
Российский самолет Су-30. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны совершили атаку на российский аэродром в Ейске в пятницу, 5 апреля. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке в воскресенье, 7 апреля.

Читайте также:

Атака на аэродром в Ейске

Источник рассказал, что появились уточненные данные об ударе украинских беспилотников ГУР по военному аэродрому в Ейске.

В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов — четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200.

К тому же была уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

"Охрана аэропорта осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птичкам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ", — сообщил источник.

Напомним, Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ в пятницу ночью, 5 апреля. Было уничтожено не менее шести самолетов.

Также ночью 5 апреля в России раздавались взрывы сразу в трех регионах. Россияне заявляли об атаке дронов в Ростовской области, в Ейске и Энгельсе.

россия
война
украинцы
россияне
дроны
самолеты
ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку