Атака ГУР на аэродром в Ейске — сколько самолетов повреждено

Российский самолет Су-30. Фото: росСМИ

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны совершили атаку на российский аэродром в Ейске в пятницу, 5 апреля. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке в воскресенье, 7 апреля.

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Атака на аэродром в Ейске

Источник рассказал, что появились уточненные данные об ударе украинских беспилотников ГУР по военному аэродрому в Ейске.

В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов — четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200.

К тому же была уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

"Охрана аэропорта осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птичкам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ", — сообщил источник.

Напомним, Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ в пятницу ночью, 5 апреля. Было уничтожено не менее шести самолетов.

Также ночью 5 апреля в России раздавались взрывы сразу в трех регионах. Россияне заявляли об атаке дронов в Ростовской области, в Ейске и Энгельсе.