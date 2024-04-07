Атака ГУР на аэродром в Ейске — сколько самолетов повреждено
Беспилотники Главного управления разведки Минобороны совершили атаку на российский аэродром в Ейске в пятницу, 5 апреля. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке в воскресенье, 7 апреля.
Атака на аэродром в Ейске
Источник рассказал, что появились уточненные данные об ударе украинских беспилотников ГУР по военному аэродрому в Ейске.
В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов — четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200.
К тому же была уничтожена дизельная подстанция аэропорта.
"Охрана аэропорта осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птичкам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ", — сообщил источник.
Напомним, Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ в пятницу ночью, 5 апреля. Было уничтожено не менее шести самолетов.
Также ночью 5 апреля в России раздавались взрывы сразу в трех регионах. Россияне заявляли об атаке дронов в Ростовской области, в Ейске и Энгельсе.
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