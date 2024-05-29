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Атака на аеродром у Луганську — кадри ураження з супутника

29 травня 2024 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Удар по аеродрому Луганська 27 травня — супутникові фото наслідків
Атака на аеродром у Луганську. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У результаті атаки у ніч проти вівторка, 28 травня, на аеродромі в тимчасово окупованому Луганську зайнялась пожежа. Оприлюднили супутникові кадри наслідків ураження.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у вівторок, 28 травня.

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Супутникові фото ураженого аеродрому в Луганську

Так, на фото, зробленому 28 травня, видно свідчення пожежі поблизу злітно-посадкової смуги аеродрому Луганського авіаучилища.

Водночас на фото за 10 травня на цій локації видно частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", який виявляє аеродинамічні і балістичні цілі на різних висотах.

Атака на аеродром у Луганську — кадри ураження з супутника - фото 1
Уражений радіолокаційний комплекс "Небо-М" на аеродромі. Фото: скриншот

Видання додало, що за словами місцевої "влади", пожежа сталася "в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів".

Що відомо про радіолокаційний комплекс "Небо-М"

"Небо-М" — це комплекс з трьох великогабаритних радіолокаційних модулів, які забезпечують великі дальності виявлення, точність вимірювань, високий темп оновлення інформації та швидку зав’язку трас високошвидкісних цілей, зокрема малопомітних.

У режимі кругового огляду комплекс працює на відстані 10-600 км і висотах до 600 км, супроводжуючи до 200 трас цілей зі швидкістю до 18000 км/год.

Що відомо про радіолокаційний комплекс "Небо-М"
Радіолокаційний комплекс "Небо-М". Фото: Міноборони РФ

Удари по окупантах у Луганській області

Нагадаємо, що внаслідок вибуху 27 травня у Луганську зайнялась сильна пожежа, яку було видно з усіх куточків міста. Щобільше, звуки вибухів було чути аж біля Станиці Луганської.

Також нещодавно російські окупанти у Луганській області лишилися без стратегічних резервів пального після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках.

Додамо, що ще одна масштабна пожежа на Луганщині розгорілася опісля прильоту по російській нафтобазі. Це сталося на початку травня.

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