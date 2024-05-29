Удар по аэродрому Луганска 27 мая — фото последствий

Атака на аэродром в Луганске — кадры поражения со спутника
В результате атаки в ночь на вторник, 28 мая, на аэродроме во временно оккупированном Луганске начался пожар. Обнародовали спутниковые кадры последствий поражения.
Об этом сообщает "Радио Свобода" во вторник, 28 мая.
Спутниковые фото пораженного аэродрома в Луганске
Так, на фото, сделанном 28 мая, видно свидетельство пожара вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Луганского авиаучилища.
В то же время на фото за 10 мая на этой локации видны части радиолокационного комплекса "Небо-М", обнаруживающего аэродинамические и баллистические цели на разных высотах.
Издание добавило, что по словам местных "властей", пожар произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".
Что известно о радиолокационном комплексе "Небо-М"
"Небо-М" — это комплекс из трех крупногабаритных радиолокационных модулей, обеспечивающих большие дальности обнаружения, точность измерений, высокий темп обновления информации и быструю завязку трасс высокоскоростных целей, в том числе малозаметных.
В режиме кругового обзора комплекс работает на расстоянии 10-600 км и высотах до 600 км, сопровождая до 200 трас целей со скоростью до 18000 км/ч.
Удары по оккупантам в Луганской области
Напомним, что в результате взрыва 27 мая в Луганске загорелся сильный пожар, который был виден со всех уголков города. Более того, звуки взрывов были слышны возле Станицы Луганской.
Также недавно российские оккупанты в Луганской области остались без стратегических резервов горючего после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках.
Добавим, что еще один масштабный пожар в Луганской области разгорелся после прилета по российской нефтебазе. Это произошло в начале мая.
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