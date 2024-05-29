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Атака на аэродром в Луганске — кадры поражения со спутника

29 мая 2024 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Удар по аэродрому Луганска 27 мая — фото последствий
Атака на аэродром в Луганске. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате атаки в ночь на вторник, 28 мая, на аэродроме во временно оккупированном Луганске начался пожар. Обнародовали спутниковые кадры последствий поражения.

Об этом сообщает "Радио Свобода" во вторник, 28 мая.

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Так, на фото, сделанном 28 мая, видно свидетельство пожара вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Луганского авиаучилища.

В то же время на фото за 10 мая на этой локации видны части радиолокационного комплекса "Небо-М", обнаруживающего аэродинамические и баллистические цели на разных высотах.

Атака на аэродром в Луганске — кадры поражения со спутника - фото 1
Пораженный радиолокационный комплекс "Небо-М" на аэродроме. Фото: скриншот

Издание добавило, что по словам местных "властей", пожар произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".

Что известно о радиолокационном комплексе "Небо-М"

"Небо-М" — это комплекс из трех крупногабаритных радиолокационных модулей, обеспечивающих большие дальности обнаружения, точность измерений, высокий темп обновления информации и быструю завязку трасс высокоскоростных целей, в том числе малозаметных.

В режиме кругового обзора комплекс работает на расстоянии 10-600 км и высотах до 600 км, сопровождая до 200 трас целей со скоростью до 18000 км/ч.

Что известно о радиолокационном комплексе "Небо-М"
Радиолокационный комплекс "Небо-М". Фото: Минобороны РФ

Удары по оккупантам в Луганской области

Напомним, что в результате взрыва 27 мая в Луганске загорелся сильный пожар, который был виден со всех уголков города. Более того, звуки взрывов были слышны возле Станицы Луганской.

Также недавно российские оккупанты в Луганской области остались без стратегических резервов горючего после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках.

Добавим, что еще один масштабный пожар в Луганской области разгорелся после прилета по российской нефтебазе. Это произошло в начале мая.

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