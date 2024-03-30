Атака РФ на південні регіони — у Силах оборони розповіли про деталі

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб

Протягом дня ворог атакував Херсонщину і Миколаївщину різними видами ракет. Ворожі цілі були збиті, однак уникнути влучання не вдалося.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України в Telegram в суботу, 30 березня.

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За даними Сил оборони, на півдні України повітряні тривоги лунають з інтервалом у 5-15 хвилин. А тривають вони від однієї до двох з половиною годин.

Так, сьогодні росіяни вдарили балістикою по Херсонській області. Ймовірно, це був "Іскандер-М".

Водночас окупанти тактичною авіацією з акваторії Чорного спрямували керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об'єктах Миколаївщини. Там захисники знищили одну ракету.

Однак уникнути влучання не вдалося — було пошкоджено законсервовану будівлю.

Внаслідок сьогоднішніх атак по півдню постраждалих немає.

Скриншот допису Сил оборони півдня

Нагадаємо, росіяни атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету, силам ППО вдалося збити три російські цілі.

Крім того, в Дніпропетровській області захисники неба знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.