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Атака РФ на південні регіони — у Силах оборони розповіли про деталі

30 березня 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Атака РФ на південні регіони — у Силах оборони розповіли про деталі
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом дня ворог атакував Херсонщину і Миколаївщину різними видами ракет. Ворожі цілі були збиті, однак уникнути влучання не вдалося.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України в Telegram в суботу, 30 березня.

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За даними Сил оборони, на півдні України повітряні тривоги лунають з інтервалом у 5-15 хвилин. А тривають вони від однієї до двох з половиною годин.

Так, сьогодні росіяни вдарили балістикою по Херсонській області. Ймовірно, це був "Іскандер-М".

Водночас окупанти тактичною авіацією з акваторії Чорного спрямували керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об'єктах Миколаївщини. Там захисники знищили одну ракету.

Однак уникнути влучання не вдалося — було пошкоджено законсервовану будівлю.

Внаслідок сьогоднішніх атак по півдню постраждалих немає. 

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Скриншот допису Сил оборони півдня

Нагадаємо, росіяни атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету, силам ППО вдалося збити три російські цілі.

Крім того, в Дніпропетровській області захисники неба знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.

ЗСУ
Херсонська область
Миколаївська область
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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