Атака РФ на южные регионы — в Силах обороны рассказали о деталях
В течение дня враг атаковал Херсонщину и Николаевщину разными видами ракет. Вражеские цели были сбиты, однако избежать попадания не удалось.
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram в субботу, 30 марта.
Атака на юг 30 марта
По данным Сил обороны, на юге Украины воздушные тревоги раздаются с интервалом в 5-15 минут. А продолжаются они от одного до двух с половиной часов.
Сегодня россияне ударили баллистикой по Херсонской области. Вероятно, это был "Искандер-М".
В то же время оккупанты тактической авиацией из акватории Черного направили управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины. Там защитники уничтожили одну ракету.
Однако избежать попадания не удалось — было повреждено законсервированное здание.
В результате сегодняшних атак по югу пострадавших нет.
Напомним, россияне атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету, силам ПВО удалось сбить три российских цели.
Кроме того, в Днепропетровской области защитники неба уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.
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