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Атака РФ на южные регионы — в Силах обороны рассказали о деталях

30 марта 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака РФ на южные регионы — в Силах обороны рассказали о деталях
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В течение дня враг атаковал Херсонщину и Николаевщину разными видами ракет. Вражеские цели были сбиты, однако избежать попадания не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram в субботу, 30 марта.

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По данным Сил обороны, на юге Украины воздушные тревоги раздаются с интервалом в 5-15 минут. А продолжаются они от одного до двух с половиной часов.

Сегодня россияне ударили баллистикой по Херсонской области. Вероятно, это был "Искандер-М".

В то же время оккупанты тактической авиацией из акватории Черного направили управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины. Там защитники уничтожили одну ракету.

Однако избежать попадания не удалось — было повреждено законсервированное здание.

В результате сегодняшних атак по югу пострадавших нет.

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Скриншот поста Сил обороны юга

Напомним, россияне атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету, силам ПВО удалось сбить три российских цели.

Кроме того, в Днепропетровской области защитники неба уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.

ВСУ
Херсонская область
Николаевская область
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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