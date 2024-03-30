Окупанти атакували південь — Повітряні сили розповіли, скільки ворожих цілей знищено
Російські загарбники в суботу, 30 березня, атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
Атака на південь 30 березня
Так, упродовж дня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"вдалося знищити російську керовану авіаційну ракету Х-59, розвідувальний безпілотник Supercam та ударний дрон "Ланцет".
Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпропетровській області.
Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що в українських військових є зброя здатна збивати ракети "Циркони". Він також повідомив про можливий дефіцит ракет інших типів у Росії.
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