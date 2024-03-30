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Окупанти атакували південь — Повітряні сили розповіли, скільки ворожих цілей знищено

30 березня 2024 18:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти атакували південь — Повітряні сили розповіли, скільки ворожих цілей знищено
Знищення російської цілі. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в суботу, 30 березня, атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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Атака на південь 30 березня

Так, упродовж дня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"вдалося знищити російську керовану авіаційну ракету Х-59, розвідувальний безпілотник Supercam та ударний дрон "Ланцет".

південь 30 березня
Збиті повітряні цілі. Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпропетровській області. 

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що в українських військових є зброя здатна збивати ракети "Циркони". Він також повідомив про можливий дефіцит ракет інших типів у Росії.

росіяни
Одеська область
Запорізька область
Херсонська область
Миколаївська область
ППО
війна в Україні

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