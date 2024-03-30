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Поблизу Дніпра лунали вибухи — сили ППО збили російську ракету

30 березня 2024 15:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Поблизу Дніпра лунали вибухи — сили ППО збили російську ракету
Ракета в небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в суботу, 30 березня, запустили керовану авіаційну ракету в сторону Дніпропетровської області. Так, силам ППО вдалося збити ворожу Х-59.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Схід" у Facebook.

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"Близько 14:50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

ракета на Дніпро 30 березня
Збита ракета. Фото: Повітряне командування "Схід"

Що відомо про ракету Х-59

Х-59 "Овод" — це радянська дозвукова ракета, яка призначена для знищення наземних та надводних об'єктів. Серед носіїв цієї ракети: Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57.  

Дальність пуску становить від 45 до 285 кілометрів.

ракета х-59
Ракета Х-59. Фото: Wikipedia

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що в українських військових є зброя здатна збивати ракети "Циркони". Він також повідомив про можливий дефіцит ракет інших типів у Росії.

Також ми писали, що проведений аналіз бойової частини однієї з гіперзвукових ракет "Циркон", які були збиті під час атаки на Київ 25 березня 2024 року, розкрив найбільшу аферу, яку здійснили російські розробники.

Дніпропетровська область
ППО
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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