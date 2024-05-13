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Атаки РФ стали более летальными для Украины — как снизилась эффективность украинской ПВО

13 мая 2024 10:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атаки РФ стали более летальными для Украины — как снизилась эффективность украинской ПВО
Работа ПВО. Фото: Сергей Михальчук
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На фоне увеличения российских ракетных и дроновых атак эффективность работы украинской противовоздушной обороны снижается. Так, в частности уровень перехвата ракет за последние шесть месяцев упал до 30%.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Снижение эффективности работы украинской ПВО

"Украина сбивает гораздо меньшую часть российских ракетных атак, чем раньше во время войны. Ухудшение эффективности противовоздушной обороны Украины происходит из-за того, что Россия усиливает атаки из беспилотников и ракет, а также использует больше оружия, которое трудно сбить, например, баллистических ракет", — написало издание, говоря о причинах понижения эффективности ПВО.

Отмечается, что лучшей защитой от подобных российских атак являются боеприпасы для систем Patriot, которых сейчас не хватает Киеву.

Так, согласно анализу экспертов, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет. В то время как за предыдущий шестимесячный период было сбито 73% вражеских целей. То есть по состоянию на апрель 2024 года уровень перехвата ракет упал до 30%.

Однако за последние полгода уровень уничтожения дронов упал всего на 1% — до 82%.

Результат работы ПВО Украины
Результаты анализа Фото: Wall Street Journal

 

В целом, в среднем за последние шесть месяцев РФ выпустила по Украине около 608 боеприпасов разных видов по сравнению с 423 за предыдущие полгода. Кроме того, российские военные атаковали 114 баллистическими и 46 ракетами и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и "Циркон" по сравнению с 33 и 27 соответственно за предыдущий шестимесячный период.

Напомним, по данным СМИ, Украину невозможно обеспечить требуемым объемом ракет для Patriot.

Также стало известно, что наше государство может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии до конца июня этого года.

война
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обстрелы
ракета
война в Украине

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