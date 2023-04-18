Атаки ворога знову призвели до знеструмлення двох міст на Херсонщині: деталі

САУ "Мста-С" армії РФ ведуть вогонь. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 18 квітня, через обстріли російський військових декілька міст на Херсонщині знову залишаться без світла. На місці працюють електрики.

Про це інформує Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Через атаку росіян Берислав та Новоберислав — знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", — заявив Олександр Прокудін.

Зазначається, що невдовзі електроживлення мають відновити.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу центрального ринку в Херсоні, який стався 18 квітня, одна людина загинула, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За минулу добу, 17 квітня, ворог здійснив 57 обстрілів, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.