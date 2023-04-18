Атаки ворога знову призвели до знеструмлення двох міст на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 18 квітня, через обстріли російський військових декілька міст на Херсонщині знову залишаться без світла. На місці працюють електрики.
Про це інформує Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На Херсонщині два міста знову без світла
"Через атаку росіян Берислав та Новоберислав — знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", — заявив Олександр Прокудін.
Зазначається, що невдовзі електроживлення мають відновити.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу центрального ринку в Херсоні, який стався 18 квітня, одна людина загинула, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За минулу добу, 17 квітня, ворог здійснив 57 обстрілів, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.