Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Атаки врага снова привели к обесточиванию двух городов на Херсонщине: детали arrow

Атаки врага снова привели к обесточиванию двух городов на Херсонщине: детали

18 апреля 2023 18:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Атаки врага снова привели к обесточиванию двух городов на Херсонщине: детали
САУ "Мста-С" армии РФ ведут огонь. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, из-за обстрелов российских военных несколько городов в Херсонской области снова останутся без света. На месте работают электричества.

Об этом сообщает Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

В Херсонской области два города снова без света

"Из-за атаки россиян Берислав и Новоберислав — снова без света. Враг повредил электросети, питающие населенные пункты", — заявил Александр Прокудин.

Отмечается, что скоро электропитание должны быть возобновлены.

Напомним, что в результате обстрела центрального рынка в Херсоне, который произошел 18 апреля, один человек погиб, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

За минувшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB