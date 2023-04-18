Атаки врага снова привели к обесточиванию двух городов на Херсонщине: детали

САУ "Мста-С" армии РФ ведут огонь. Фото: росСМИ

Сегодня, 18 апреля, из-за обстрелов российских военных несколько городов в Херсонской области снова останутся без света. На месте работают электричества.

Об этом сообщает Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Из-за атаки россиян Берислав и Новоберислав — снова без света. Враг повредил электросети, питающие населенные пункты", — заявил Александр Прокудин.

Отмечается, что скоро электропитание должны быть возобновлены.

Напомним, что в результате обстрела центрального рынка в Херсоне, который произошел 18 апреля, один человек погиб, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

За минувшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.