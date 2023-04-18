Атаки врага снова привели к обесточиванию двух городов на Херсонщине: детали
Сегодня, 18 апреля, из-за обстрелов российских военных несколько городов в Херсонской области снова останутся без света. На месте работают электричества.
Об этом сообщает Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В Херсонской области два города снова без света
"Из-за атаки россиян Берислав и Новоберислав — снова без света. Враг повредил электросети, питающие населенные пункты", — заявил Александр Прокудин.
Отмечается, что скоро электропитание должны быть возобновлены.
Напомним, что в результате обстрела центрального рынка в Херсоне, который произошел 18 апреля, один человек погиб, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.
За минувшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.