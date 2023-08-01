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Ауслендер про прорив морської блокади та ситуацію на фронті: ефір Новини.LIVE

1 серпня 2023 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ауслендер про прорив морської блокади та ситуацію на фронті: ефір Новини.LIVE
Військовий журналіст та експерт з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий журналіст та експерт з Ізраїлю Сергій Ауслендер став гостем студії Новини.LIVE. Він розповів про прорив морської блокади трьома кораблями у супроводі літака Сполучених Штатів Америки.

Переглянути ефір з Сергієм Ауслендером можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Ауслендер також розповів про атаку безпілотників на Чорноморський флот Росії, будівництво заводу Bayraktar в Україні та про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили велику групу російських загарбників, які перебували на тимчасово окупованому острові Джарилгач Херсонської області. Для удару вони використали HIMARS.

Також ми писали, що з початку контрнаступу українські військові змогли звільнити територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни. Російські окупанти намагаються наполегливо зупинити ЗСУ, але безуспішно.

Додамо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав успішну роботу українських військових на Лиманському напрямку.

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