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Ауслендер о прорыве морской блокады и ситуации на фронте: эфир Новини.LIVE

1 августа 2023 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ауслендер о прорыве морской блокады и ситуации на фронте: эфир Новини.LIVE
Военный журналист и эксперт с Израиля Сергей Ауслендер. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный журналист и эксперт с Израиля Сергей Ауслендер стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал о прорыве морской блокады тремя кораблями в сопровождении самолета Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть эфир с Сергеем Ауслендером можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Ауслендер также рассказал об атаке беспилотников на Черноморский флот России, строительстве завода Bayraktar в Украине и о ситуации на фронте.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили большую группу российских захватчиков, находившихся на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Для удара они использовали HIMARS.

Также мы писали, что с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.

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