Ауслендер о прорыве морской блокады и ситуации на фронте: эфир Новини.LIVE
Военный журналист и эксперт с Израиля Сергей Ауслендер стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал о прорыве морской блокады тремя кораблями в сопровождении самолета Соединенных Штатов Америки.
Посмотреть эфир с Сергеем Ауслендером можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE
Ауслендер также рассказал об атаке беспилотников на Черноморский флот России, строительстве завода Bayraktar в Украине и о ситуации на фронте.
Напомним, Силы обороны Украины уничтожили большую группу российских захватчиков, находившихся на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Для удара они использовали HIMARS.
Также мы писали, что с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.
Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.