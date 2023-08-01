Ауслендер о прорыве морской блокады и ситуации на фронте: эфир Новини.LIVE

Военный журналист и эксперт с Израиля Сергей Ауслендер. Фото: скриншот

Военный журналист и эксперт с Израиля Сергей Ауслендер стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал о прорыве морской блокады тремя кораблями в сопровождении самолета Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть эфир с Сергеем Ауслендером можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Ауслендер также рассказал об атаке беспилотников на Черноморский флот России, строительстве завода Bayraktar в Украине и о ситуации на фронте.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили большую группу российских захватчиков, находившихся на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Для удара они использовали HIMARS.

Также мы писали, что с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.