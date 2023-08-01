"Ворог горить": Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах на Лиманському напрямку

Знищена позиція російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав успішну роботу українських військових на Лиманському напрямку.

Відео Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Сирський наголосив, що на Лиманському напрямку російські окупанти горять.

"Спільна робота артилерії 66-ї ОМБр та розвідки 88-го батальйону ТрО по БК росіян. Влучно", — написав він.

На відео можна побачити, як українська артилерія завдає ударів по позиціях російських загарбників.

Нагадаємо, українські військові, включаючи артилеристів та ракетні підрозділи, активно ведуть бойові дії проти супротивника. Зокрема, ЗСУ ведуть активні дії на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивнику. Так, минулої доби українські захисники ліквідували 500 окупантів.

Додамо, командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко заявив, що контрнаступ ЗСУ триває, і на російських ворогів чекає ще багато "сюрпризів". Сили оборони України обов'язково вийдуть на кордони 1991 року, але на це потрібен час.