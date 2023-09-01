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"Багато напружених днів": астрологи зробили прогноз для України на вересень

1 вересня 2023 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Багато напружених днів": астрологи зробили прогноз для України на вересень
Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Астрологи Анна і Олексій Суханови зробили прогноз для України на вересень цього року. Вони розповіли, чи закінчиться цього місяця війна в країні.

Про це повідомляє УНІАН.

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Прогноз для України на вересень

Астрологи наголосили, що перший місяць осені буде напруженим, в першу чергу, для РФ. У країні-терористці може статися обвал рубля, а також можуть назрівати бунти та обвалитися фронт. В Росії будуть внутрішні конфлікти.

За словами експертів, в Україні ситуація буде напруженою, однак більш сприятливою в астрологічному аспекті. Вони розповіли, що найбільш позитивний період для країни очікується з 6 вересня по 6 листопада 2023 року.

Суханови наголосили, що у вересні війна не закінчиться.

"Важливо розуміти, що у вересні війна не закінчиться, але при цьому можуть створюватися видимі або невидимі умови для формування шляху до її закінчення", — зазначили вони.

Астрологи кажуть, що у вересні Україна продовжить отримувати військову техніку та боєприпаси. До того ж можуть бути невеликі прискорення в процесі військових дій.

"Астрологічні транзити вересня досить-таки позитивні, але при цьому буде дуже багато і напружених днів. Тому, в цілому, місяць буде сприйматися як насичений і напружений", — додали експерти.

Нагадаємо, головний керівник служби розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив свою думку щодо ідеї перенесення воєнних дій на територію Росії. На думку Буданова, такий підхід буде цікавим.

Також ми писали, що військові ЗСУ продовжують рухатися вздовж Мелітопольського напрямку, особливо між Новоданилівкою та Новопрокопівкою. Українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях.

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