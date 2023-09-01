"Много напряженных дней": астрологи сделали прогноз для Украины на сентябрь

Украинские военные. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали прогноз для Украины на сентябрь этого года. Они рассказали, закончится ли в этом месяце война в стране.

Об этом сообщает УНИАН.

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Прогноз для Украины на сентябрь

Астрологи подчеркнули, что первый месяц осени будет напряженным, в первую очередь, для РФ. В стране-террористке может произойти обвал рубля, а также назревать бунты и обрушиться фронт. В России будут внутренние конфликты.

По словам экспертов, в Украине ситуация будет напряженной, но более благоприятной в астрологическом аспекте. Они рассказали, что наиболее положительный период для страны ожидается с 6 сентября по 6 ноября 2023 года.

Сухановы отметили, что в сентябре война не закончится.

"Важно понимать, что в сентябре война не закончится, но при этом могут создаваться видимые или невидимые условия для формирования пути к ее окончанию", — отметили они.

Астрологи говорят, что в сентябре Украина продолжит получать военную технику и боеприпасы. К тому же могут быть небольшие ускорения в процессе военных действий.

"Астрологические транзиты сентября довольно-таки позитивные, но при этом будет очень много и напряженных дней. Поэтому, в целом, месяц будет восприниматься как насыщенный и напряженный", — добавили эксперты.

Напомним, главный руководитель службы разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал свое мнение по поводу идеи переноса военных действий на территорию России. По мнению Буданова, такой подход будет интересен.

Также мы писали, что военные ВСУ продолжают двигаться вдоль Мелитопольского направления, особенно между Новоданиловкой и Новопрокоповкой. Украинские бойцы закрепляются на занятых позициях.