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Втрати окупантів на 1 вересня: оновлена статистика Генштабу

1 вересня 2023 10:32
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Втрати окупантів на 1 вересня: оновлена статистика Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Упродовж минулої доби, 31 серпня, українські захисники ліквідували 470 загарбників. Окрім того, росіяни втратили броньовані машини, танки та артилерійські системи.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж 31 серпня російська армія зменшилась на 470 осіб. Також загарбники втратили 23 танки, дев'ять бойових броньованих машин та 23 артилерійські установки.

Загальні бойові втрати окупантів

Орієнтовні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року наступні: 

  • особового складу — близько 263 490 (+470) осіб;
  • танків — 4 459 (+23 одиниць);
  • бойових броньованих машин —  8 613 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 5 530 (+23) одиниць;
  • РСЗВ — 735 (+1) одиниць;
  • засоби ППО — 500 (+0) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 421 (+4);
  • крилаті ракети — 1445 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 009 (+33) одиниць;
  • спеціальна техніка — 831 (+1).
скріншот
Втрати окупантів на 1 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.

Також Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів.

Окрім того, у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі", які зачищають Кліщіївку від окупантів.

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