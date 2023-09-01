Втрати окупантів на 1 вересня: оновлена статистика Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Упродовж минулої доби, 31 серпня, українські захисники ліквідували 470 загарбників. Окрім того, росіяни втратили броньовані машини, танки та артилерійські системи.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Втрати окупантів за добу

Упродовж 31 серпня російська армія зменшилась на 470 осіб. Також загарбники втратили 23 танки, дев'ять бойових броньованих машин та 23 артилерійські установки.

Загальні бойові втрати окупантів

Орієнтовні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року наступні:

особового складу — близько 263 490 (+470) осіб;

танків — 4 459 (+23 одиниць);

бойових броньованих машин — 8 613 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 5 530 (+23) одиниць;

РСЗВ — 735 (+1) одиниць;

засоби ППО — 500 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 421 (+4);

крилаті ракети — 1445 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 009 (+33) одиниць;

спеціальна техніка — 831 (+1).

Втрати окупантів на 1 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.

Також Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів.

Окрім того, у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі", які зачищають Кліщіївку від окупантів.