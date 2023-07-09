Байден міг би закінчити війну за 5 хвилин, але Україна не погодилася б, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден міг би закінчити війну за 5 хвилин. Однак, за його словами, Україна не погодилася б на такі умови.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

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За словами українського лідера, колишній президент США Дональд Трамп свого часу мав 24 години, які могли б припинити війну.

"Ми були у стані війни, не повномасштабної, і, як я припускаю, у нього був цей час, але у нього, напевно, були якісь інші пріоритети, якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитись від наших територій. Ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин. Але ми не погодилися б", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть відбутися переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, для цього бійці ЗСУ повинні вийти на кордони Криму.

Також ми писали, що Володимир Зеленський прокоментував бунт найманців ПВК "Вагнер" у Росії. Він вважає, що Євген Пригожин досягнув своєї мети.

Додамо, у неділю, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський опублікував своє щоденне відеозвернення на фоні замку Любарта у Луцьку. Він подякував українським бійцям за відважність та відзначив активні дії ЗСУ на передовій.