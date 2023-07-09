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Байден мог бы закончить войну за 5 минут, но Украина не согласилась бы, — Зеленский

9 июля 2023 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден мог бы закончить войну за 5 минут, но Украина не согласилась бы, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить войну через 5 минут. Однако, по его словам, Украина не согласилась бы на такие условия.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью ABC News.

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По словам украинского лидера, у бывшего президента США Дональда Трампа в свое время было 24 часа, которые могли бы прекратить войну.

"Мы были в состоянии войны, не полномасштабной, и, как я предполагаю, у него было это время, но у него, наверное, были какие-то другие приоритеты, если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий. Ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы не согласились бы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда могут состояться переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, для этого бойцы ВСУ должны выйти на границы Крыма.

Также мы писали, что Владимир Зеленский прокомментировал бунт наемников ЧВК "Вагнер" в России. Он считает, что Евгений Пригожин достиг своей цели.

Добавим, в воскресенье, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое ежедневное видеообращение на фоне замка Любарта в Луцке. Он поблагодарил украинских бойцов за отважность и отметил активные действия ВСУ на передовой.

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