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Байден наближається до ухвалення рішення про передачу ATACMS для України, — FT

10 вересня 2023 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден наближається до ухвалення рішення про передачу ATACMS для України, — FT
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наближається до ухвалення рішення про передачу ракет великої дальності ATACMS для України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

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"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", — сказав один із високопоставлених працівників адміністрації президента США.

Financial Times пише, що Байден зіткнувся із тиском з обох боків політичного спектра в Конгресі США. Від американського лідера вимагають схвалити передачу Україні ATACMS.

Також видання зазначає, що постачання ракет великої дальності вписується в схему військової підтримки України від США, однак Вашингтон не став передавати Києву все, що хотів раніше, а приймав рішення, виходячи з власної оцінки військових потреб на певний час.

Нагадаємо, американські чиновники кажуть, що адміністрація Джозефа Байдена, швидше за все, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS). Це відбудеться в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали, що використання ракет ATACMS, дальність ураження яких становить близько 300 кілометрів, може знищити логістичні зв'язки російських військ із тиловими базами. Під ударом опиняться усі окуповані території включно із Кримом.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проявив упевненість у можливості отримання Україною ракет далекого радіусу дії Taurus та ATACMS від Німеччини та США. Ці озброєння здатні посилити можливості української армії щодо дій у районі російських ліній оборони.

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