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Байден приближается к принятию решения о передаче ATACMS для Украины, — FT

10 сентября 2023 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден приближается к принятию решения о передаче ATACMS для Украины, — FT
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден приближается к принятию решения о передаче ракет большой дальности ATACMS для Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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"Решение может быть принято в ближайшее время", — сказал один из высокопоставленных работников администрации президента США.

Financial Times пишет, что Байден столкнулся с давлением по обе стороны политического спектра в Конгрессе США. От американского лидера требуют одобрить передачу Украине ATACMS.

Также издание отмечает, что поставки ракет большой дальности вписываются в схему военной поддержки Украины от США, однако Вашингтон не стал передавать Киеву все, что хотел раньше, а принимал решения исходя из собственной оценки военных потребностей на определенное время.

Напомним, американские чиновники говорят, что администрация Джозефа Байдена скорее всего отправит Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS). Это произойдет в рамках оборонной помощи для отражения полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали, что использование ракет ATACMS, дальность поражения которых составляет около 300 км, может уничтожить логистические связи российских войск с тыловыми базами. Под ударом окажутся все оккупированные территории, включая Крым.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.

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