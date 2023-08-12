Сирський показав роботу аеророзвідки ЗСУ поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: google

Сили оборони України поступово звільняють захоплені території, водночас успішно знищуючи російських ворогів та їх війську техніку. Зокрема, важливою є робота аеророзвідки, яка допомагає вчасно виявляти противника.

Ефектну роботу аеророзвідки та артилерії ЗСУ оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Відтак, аеророзвідка успішно відпрацювала поблизу Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку. Сирський відзначив роботу 80-ї окремої десантно-штурмової та 45-ї окремої артилерійської бригад ЗСУ.

Повідомляється, що спочатку аеророзвідка виявила ціль, після чого сили артилерії ліквідували її завдяки гаубицям.

Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ ефективно знищили новітню російську бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2". Також було знищено танк, який намагався її відбуксувати.

Додамо, що раніше Сирський показав, як тренуються військові 24-ї ОМБр імені короля Данила.