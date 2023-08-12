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Контророзвідники показали унікальні кадри знищення війської техніки ворога

12 серпня 2023 12:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Контророзвідники показали унікальні кадри знищення війської техніки ворога
Знищений російський БМПТ "Термінатор-2". Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військові контррозвідники СБУ ефективно знищили новітню російську бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2". Також було знищено танк, який намагався її відбуксувати.

Про це повідомили в СБУ.

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"Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе", — говориться у повідомленні.

Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, проте його також було знищено.

Раніше ми повідомляли, Сирський показав, як тренуються військові 24-ї ОМБр імені короля Данила.

Нагадуємо, воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади продовжують активно нищити окупантів. Українські захисники завадили штурму росіян.

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