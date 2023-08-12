Контророзвідники показали унікальні кадри знищення війської техніки ворога

Знищений російський БМПТ "Термінатор-2". Фото: Скриншот

Військові контррозвідники СБУ ефективно знищили новітню російську бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2". Також було знищено танк, який намагався її відбуксувати.

Про це повідомили в СБУ.

Читайте також:

Українські воїни нищать техніку окупантів

"Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе", — говориться у повідомленні.

Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, проте його також було знищено.

Раніше ми повідомляли, Сирський показав, як тренуються військові 24-ї ОМБр імені короля Данила.

Нагадуємо, воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади продовжують активно нищити окупантів. Українські захисники завадили штурму росіян.