Сырский показал работу аэроразведки ВСУ вблизи Клищиевки на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: google

Силы обороны Украины постепенно освобождают захваченные территории, одновременно успешно уничтожая российских врагов и их технику. В частности, важна работа аэроразведки, которая помогает вовремя выявлять противника.

Эффектную работу аэроразведки и артиллерии ВСУ обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Следовательно, аэроразведка успешно отработала вблизи Клищиевки на Бахмутском направлении. Сырский отметил работу 80-й отдельной десантно-штурмовой и 45-й отдельной артиллерийской бригад ВСУ.

Сообщается, что изначально аэроразведка обнаружила цель, после чего силы артиллерии ликвидировали ее благодаря гаубицам.

Напомним, военные контрразведчики СБУ эффективно уничтожили новейшую российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Также был уничтожен танк, пытавшийся ее отбуксовать.

Ранее Сырский показал, как тренируются военные 24-й ОМБр имени короля Даниила.