Батальйон "Едельвейс" показав, як "полює" на окупантів: вражаюче відео

Російський окупант тікає від українських військових. Фото: скріншот з відео

Збройні сили України продовжують нищити окупантів, які прийшли на наші землі. Від влучної роботи українських штурмовиків, окупанти тікають спотикаючись.

Відповідне відео опублікував 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс".

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Нещодавно у мережі з'явилося відео, як 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс" "полює" на окупантів. Українські захисники влучно скинули гранату на місце дислокації російських військ.

Внаслідок стовідсоткового влучання, один загарбник вижив та почав тікати, повзучи на колінах.

Втрати окупантів на війні в Україні

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;

танків — 3 797 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7 456 (+7) од.;

артилерійських систем — 3 425 (+11) од.;

РСЗВ — 574 (+0) од.;

засобів ППО — 329 (+0) од.;

літаків — 313 (+0) од.;

гелікоптерів — 298 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 993 (+3) од.;

крилатих ракет — 1056 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 192 (+9) од.;

спеціальної техніки — 451 (+2) од.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Окрім того, на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.