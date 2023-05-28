Батальон "Эдельвейс" показал, как "охотится" на окупантов: впечатляющее видео

Российский оккупант убегает от украинских военных. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на наши земли. От точной работы украинских штурмовиков, оккупанты убегают спотыкаясь.

Соответствующее видео опубликовал 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс".

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Недавно в сети появилось видео, как 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" "охотится" на окупантов. Украинские защитники метко сбросили гранату на место дислокации российских войск.

В результате стопроцентного попадания, один захватчик выжил и начал убегать, ползя на коленях.

Потери оккупантов на войне в Украине

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 206 600 (+400) человек ликвидировано;

танков — 3 797 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7 456 (+7) ед.;

артиллерийских систем — 3 425 (+11) ед.;

РСЗО — 574 (+0) ед.;

средств ПВО — 329 (+0) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 298 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 993 (+3) ед.;

крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 192 (+9) ед.;

специальной техники — 451 (+2) ед.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.