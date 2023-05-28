Батальон "Эдельвейс" показал, как "охотится" на окупантов: впечатляющее видео
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на наши земли. От точной работы украинских штурмовиков, оккупанты убегают спотыкаясь.
Соответствующее видео опубликовал 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс".
Как ВСУ уничтожают окупантов
Недавно в сети появилось видео, как 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" "охотится" на окупантов. Украинские защитники метко сбросили гранату на место дислокации российских войск.
В результате стопроцентного попадания, один захватчик выжил и начал убегать, ползя на коленях.
Потери оккупантов на войне в Украине
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 206 600 (+400) человек ликвидировано;
- танков — 3 797 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 456 (+7) ед.;
- артиллерийских систем — 3 425 (+11) ед.;
- РСЗО — 574 (+0) ед.;
- средств ПВО — 329 (+0) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 993 (+3) ед.;
- крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 192 (+9) ед.;
- специальной техники — 451 (+2) ед.
Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.
Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.