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Батальон "Эдельвейс" показал, как "охотится" на окупантов: впечатляющее видео

28 мая 2023 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Батальон "Эдельвейс" показал, как "охотится" на окупантов: впечатляющее видео
Российский оккупант убегает от украинских военных. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на наши земли. От точной работы украинских штурмовиков, оккупанты убегают спотыкаясь.

Соответствующее видео опубликовал 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс".

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Недавно в сети появилось видео, как 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" "охотится" на окупантов. Украинские защитники метко сбросили гранату на место дислокации российских войск.

В результате стопроцентного попадания, один захватчик выжил и начал убегать, ползя на коленях.

Потери оккупантов на войне в Украине

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 206 600 (+400) человек ликвидировано;
  • танков — 3 797 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 456 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 425 (+11) ед.;
  • РСЗО — 574 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 329 (+0) ед.;
  • самолетов — 313 (+0) ед.;
  • вертолетов — 298 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 993 (+3) ед.;
  • крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 192 (+9) ед.;
  • специальной техники — 451 (+2) ед.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.

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