"Бавовна" у Бердянську: у місті прогриміли вибухи
Увечері, 7 березня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про "приліт" до окупантів.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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"Бавовна" в Бердянську
"В окупантів Бердянська щось пригоріло. Місцеві повідомляють, що нібито це наслідки "прильоту", — написав Федоров.
Мер Мелітополя також додав, що наразі чекає інформацію від офіційних джерел.
Нагадаємо, 19 лютого у Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь.
Також відомо, що з початку березня російські військові планували закрити виїзд з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області. Так ворог намагається боротися з партизанським рухом у місті.
Додамо, раніше ми писали, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську, який розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту.
Фото: Іван Федоров