"Бавовна" у Бердянську: у місті прогриміли вибухи

Вибухи в окупантів у Мелітополі

Увечері, 7 березня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про "приліт" до окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Бавовна" в Бердянську

"В окупантів Бердянська щось пригоріло. Місцеві повідомляють, що нібито це наслідки "прильоту", — написав Федоров.

Мер Мелітополя також додав, що наразі чекає інформацію від офіційних джерел.

Нагадаємо, 19 лютого у Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь.

Також відомо, що з початку березня російські військові планували закрити виїзд з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області. Так ворог намагається боротися з партизанським рухом у місті.

Додамо, раніше ми писали, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську, який розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Фото: Іван Федоров