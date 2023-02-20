Окупанти з першого березня закривають виїзд з Бердянська, — Центр нацспротиву

Таким чином загарбники намагаються боротись із партизанами

З першого березня російські військові закривають виїзд з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області. Так ворог намагається боротися з партизанським рухом у місті.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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У повідомленні йдеться, що російські найманці вже не контролюють ситуацію в місті, тому вводять нові обмеження. Так, намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста.

Вже з першого березня набувають чинності нові правила окупаційної "влади" Бердянська, яка фактично закриває виїзд з міста.

"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином москва продовжу перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба", — зазначають у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську на базі відпочинку "Райський куточок" стався потужний вибух. Відомо, що окупанти використовували цю базу як шпиталь для військових.

Також раніше ми писали, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську, який розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту.