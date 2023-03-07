"Хлопок" в Бердянске: в городе прогремели взрывы
Вечером 7 марта во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Местные жители сообщают о "прилете" к оккупантам.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
-
Вопрос разрешений выезда мужчин за границу рассмотрят на Ставке, — Данилов
-
В Раду подали законопроект, позволяющий регистрировать однополые и гражданские партнерства
-
Украина не имеет ничего общего с авариями на Северных потоках, — Подоляк
-
Каковы преимущества и недостатки механизма государственной компенсации утраченного из-за войны жилья
-
"Важная встреча для Украины": Залужный встретился со своими коллегами из США, Британии и Польши
-
В футбольной команде "Минай" началась эпидемия: болеют почти все
-
Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль
-
В Тбилиси начались потасовки: детали
-
Генсек ООН прибыл в Украину: что известно
-
Суд Испании обязал мужчину выплатить бывшей жене 200 000 евро за 25 лет домашнего труда
"Хлопок" в Бердянске
"В оккупантов в Бердянске что-то пригорело. Местные сообщают, что якобы это последствия "прилета", — написал Федоров.
Мэр Мелитополя также добавил, что ожидает информацию от официальных источников.
Напомним, 19 февраля в Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь.
Также известно, что с начала марта российские военные планировали закрыть выезд из временно захваченного Бердянска Запорожской области. Так враг пытается сражаться с партизанским движением в городе.
Добавим, ранее мы писали, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске, который располагается почти в 100 километрах от линии фронта.
Фото: Иван Федоров