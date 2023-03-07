"Хлопок" в Бердянске: в городе прогремели взрывы

Взрывы у оккупантов в Мелитополе

Вечером 7 марта во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Местные жители сообщают о "прилете" к оккупантам.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Хлопок" в Бердянске

"В оккупантов в Бердянске что-то пригорело. Местные сообщают, что якобы это последствия "прилета", — написал Федоров.

Мэр Мелитополя также добавил, что ожидает информацию от официальных источников.

Напомним, 19 февраля в Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь.

Также известно, что с начала марта российские военные планировали закрыть выезд из временно захваченного Бердянска Запорожской области. Так враг пытается сражаться с партизанским движением в городе.

Добавим, ранее мы писали, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске, который располагается почти в 100 километрах от линии фронта.

Фото: Иван Федоров