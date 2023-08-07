"Бавовна" у Калузькій області РФ: повідомляють про збиття БпЛА
Держава-терорист продовжує скиглити щодо обстрілів власної території. Так, у РФ заявили, що у ніч з 6 на 7 серпня у Калузькій області збили безпілотник.
Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.
Що відомо про збиття безпілотника у Калузькій області
За словами Владислава Шапши вночі у Калузькій області працювала ППО.
"Сьогодні (7 серпня – ред.) о 2.30 системою ППО у Ферзиківському районі збито безпілотний літальний апарат", — зазначив він.
Однак від вибуху ніхто не постраждав.
"Наслідків для людей та інфраструктури немає", — повідомив Шапша.
Нагадаємо, нещодавно у Красноярському краї РФ розбився гідролітак.
До того ж наприкінці липня в Ростовській області впала ракета.
Також ми писали, що у РФ істерично скиглять через підбитий корабель, який "вирішив відпочити".