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"Бавовна" у Калузькій області РФ: повідомляють про збиття БпЛА

7 серпня 2023 09:39
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Валерія Пержун
редактор
"Бавовна" у Калузькій області РФ: повідомляють про збиття БпЛА
Дрон-камікадзе. Ілютративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Держава-терорист продовжує скиглити щодо обстрілів власної території. Так, у РФ заявили, що у ніч з 6 на 7 серпня у Калузькій області збили безпілотник. 

Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

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За словами Владислава Шапши вночі у Калузькій області працювала ППО. 

"Сьогодні (7 серпня – ред.) о 2.30 системою ППО у Ферзиківському районі збито безпілотний літальний апарат", — зазначив він.

Однак від вибуху ніхто не постраждав.

"Наслідків для людей та інфраструктури немає", — повідомив Шапша.

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Скриншот повідомлення В. Шапши

Нагадаємо, нещодавно у Красноярському краї РФ розбився гідролітак.

До того ж наприкінці липня в Ростовській області впала ракета.

Також ми писали, що у РФ істерично скиглять через підбитий корабель, який "вирішив відпочити".

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