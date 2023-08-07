"Хлопок" в Калужской области РФ: сообщают о сбитии БпЛА
Государство-террорист продолжает жаловатся на обстрелы собственной территории. Так, в РФ заявили, что в ночь с 6 на 7 августа в Калужской области был сбит беспилотник.
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Что известно о сбитии беспилотника в Калужской области
По словам Владислава Шапши, ночью в Калужской области работала ПВО.
"Сегодня (7 августа – ред.) в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", — отметил он.
Однако от взрыва никто не пострадал.
"Последствий для людей и инфраструктуры нет", — сообщил Шапша.
Напомним, недавно в Красноярском крае РФ разбился гидросамолет.
К тому же, в конце июля в Ростовской области упала ракета.
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