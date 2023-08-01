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"Бавовна" у Москві: у Міноборони РФ поскаржились на новий "теракт київського режиму"

1 серпня 2023 07:43
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Бавовна" у Москві: у Міноборони РФ поскаржились на новий "теракт київського режиму"
Працівниця УВД розглядає уламки дрона. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вже кілька днів поспіль у РФ лунає "бавовна". Так, у ніч з 31 на 1 липня над Москвою та Московської областю зафіксували та збили "українські" БпЛА.

Про це повідомили у Міноборони РФ.

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Що відомо про дрони над Московською областю

Вночі 1 серпня у РФ помітили три безпілотники. Російське Міноборони похвалилось їх збиттям та наголосило, що цей "терор" влаштувала Україна.

"Припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві та Московській області", — повідомили у Міноборони РФ.

Також у відомстві в деталях розповіли, де саме збили дрони.

"Два українські БпЛА знищені в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Міноборони РФ, ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і втратив керування. Апарат розбився на "території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті".

Місцева влада притримується такої ж версії. Вже за традицією мер російської столиці заявив, що нібито лишень цей один збитий дрон — єдин, який долетів до Москва-сіті.

Рос.ЗМІ повідомляють, що він влучив в офіс на 21-му поверсі будівлі, де розташоване Мінекономіки РФ.

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Скриншот повідомлення Міноборони РФ

Нагадаємо, Притула та Стерненко показали нові дрони, зробивши натяк росіянам.

Також представник української розвідки Андрій Юсов порадив росіянам звикати до вибухів

Водночас, окупанти бояться нової атаки Кримського мосту: як укріпляють споруду.

 

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