Окупанти бояться нової атаки Кримського мосту: як укріпляють споруду
РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".
Про це пишуть РосЗМІ.
Як росіяни готуються до можливих атак Кримського мосту
Росіян жахає перспектива нових ударів по Кримському мосту. Тож окупаційна влада півострова намагається убезпечити споруду.
"Кримський міст додатково огороджено спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями — на випадок нових спроб Києва вчинити теракт. За нашою інформацією, у перспективі конструкції захищатимуть міст від атак на всій його протяжності", — повідомляють РосЗМІ.
Як передають ЗМІ, такі загородження призначені для захисту мосту від надводних та підводних дронів, якими "останнім часом все активніше користується Україна".
Нагадаємо, журналісти CNN побували на секретній базі, де Україна випробовує морські дрони.
Також ми писали. що біля окупованого Севастополя вночі лунали вибухи.
До того ж голова СБУ Василь Малюк вперше визнав причетність України до атаки на Кримському мосту.