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Окупанти бояться нової атаки Кримського мосту: як укріпляють споруду

31 липня 2023 11:08
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Валерія Пержун
редактор
Окупанти бояться нової атаки Кримського мосту: як укріпляють споруду
Ремонт Кримського мосту. Ілюстративне фото: РосЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".

Про це пишуть РосЗМІ. 

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Росіян жахає перспектива нових ударів по Кримському мосту. Тож окупаційна влада півострова намагається убезпечити споруду.

"Кримський міст додатково огороджено спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями — на випадок нових спроб Києва вчинити теракт. За нашою інформацією, у перспективі конструкції захищатимуть міст від атак на всій його протяжності", — повідомляють РосЗМІ.

Як передають ЗМІ, такі загородження призначені для захисту мосту від надводних та підводних дронів, якими "останнім часом все активніше користується Україна". 

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Укріплення на Кримському мосту. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, журналісти CNN побували на секретній базі, де Україна випробовує морські дрони.

Також ми писали. що біля окупованого Севастополя вночі лунали вибухи.

До того ж голова СБУ Василь Малюк вперше визнав причетність України до атаки на Кримському мосту.

 

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