"Хлопок" в Москве: в Минобороны РФ пожаловались на новый "теракт киевского режима"

Работница УВД рассматривает обломки дрона. Иллюстративное фото: росСМИ

Уже несколько дней подряд в РФ доносятся "хлопки". В ночь с 31 на 1 июля над Москвой и Московской областью зафиксировали и сбили "украинские" БпЛА.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Ночью 1 августа в РФ заметили три беспилотника. Российское Минобороны похвасталось их сбитием и подчеркнуло, что этот "террор" устроила Украина.

"Прекращена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области", — сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве в деталях рассказали, где сбили дроны.

"Два украинских БпЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и лишился управления. Аппарат разбился на "территории комплекса нежилых построек Москва-Сити".

Скриншот сообщения Минобороны РФ

Местные власти придерживаются этой же версии. Уже по традиции мэр российской столицы заявил, что этот сбитый дрон — якобы единственный из всех, что долетел до Москва-сити.

Российские СМИ сообщают, что он попал в офис на 21-м этаже здания, где расположено Минэкономики РФ.

Напомним, Притула и Стерненко показали новые дроны, сделав намек россиянам.

Также представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал россиянам привыкать к взрывам.

В то же время, оккупанты боятся новой атаки Крымского моста: как укрепляют сооружение.