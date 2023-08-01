"Хлопок" в Москве: в Минобороны РФ пожаловались на новый "теракт киевского режима"
Уже несколько дней подряд в РФ доносятся "хлопки". В ночь с 31 на 1 июля над Москвой и Московской областью зафиксировали и сбили "украинские" БпЛА.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Что известно о дронах над Московской областью
Ночью 1 августа в РФ заметили три беспилотника. Российское Минобороны похвасталось их сбитием и подчеркнуло, что этот "террор" устроила Украина.
"Прекращена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области", — сообщили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве в деталях рассказали, где сбили дроны.
"Два украинских БпЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ, еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и лишился управления. Аппарат разбился на "территории комплекса нежилых построек Москва-Сити".
Местные власти придерживаются этой же версии. Уже по традиции мэр российской столицы заявил, что этот сбитый дрон — якобы единственный из всех, что долетел до Москва-сити.
Российские СМИ сообщают, что он попал в офис на 21-м этаже здания, где расположено Минэкономики РФ.
Напомним, Притула и Стерненко показали новые дроны, сделав намек россиянам.
Также представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал россиянам привыкать к взрывам.
В то же время, оккупанты боятся новой атаки Крымского моста: как укрепляют сооружение.