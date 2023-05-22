Бавовна в Бєлгороді: росіяни знову жаліються на обстріли

Пожежники гасять вогонь біля будинку. Фото: російські ЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що вчора ввечері, 21 травня, було здійснено атаку на адміністративну будівлю у Грайворонському міському окрузі. За його словами, із квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій.

Про це Гладков повідомив у Telegram.

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Що сталося

"НП у Грайворонському міському окрузі. Декілька хвилин тому з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Зайнявся дах. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Гладков додав, що оперативні та аварійні служби працюють на місці. Розпочали гасіння.

Горить адмінбудівля в Бєлгородській області в Росії. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ розповів про успіхи українських воїнів на фронті. Згідно з повідомленням, вдалося знищити кілька позицій окупантів.

Також ми повідомляли, що українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів протягом доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку для введення бойових дій.

Додамо, що Global Fire Power визнала армію США найпотужнішою у світі. Україна цього року піднялася на 15-те місце з 22-го.