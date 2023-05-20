Global Fire Power опублікувала рейтинг армій світу
Global Fire Power визнала армію США найпотужнішою у світі. Україна цього року піднялася на 15-те місце з 22-го.
Про це повідомляє організація Global Fire Power.
Рейтинг армій світу
За підрахунками аналітиків, цього року індекс сили України становить 0,2516. Найкращою вважається оцінка в 0,0000.
"Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді, фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку", — йдеться в повідомленні.
Global Fire Power вважає, що 2023 рік може стати вирішальним у війні Росії проти України.
У рейтингу армія Російської Федерації зберегла друге місце. Аналітики наголосили, що російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу РФ, попри її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною.
Найсильніші армії світу:
- США (індекс 0,0712);
- Росія (0,0714);
- Китай (0,0722);
- Індія (0,1025);
- Велика Британія (0,1435);
- Південна Корея (0,1505);
- Пакистан (0,1694);
- Японія (0,1711);
- Франція (0,1848);
- Італія (0,1973).
На останньому місці опинилася армія Бутану з індексом 6,2017.
Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби вони ліквідували майже 700 загарбників.
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