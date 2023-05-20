Global Fire Power опублікувала рейтинг армій світу

Українські військові під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Global Fire Power визнала армію США найпотужнішою у світі. Україна цього року піднялася на 15-те місце з 22-го.

Про це повідомляє організація Global Fire Power.

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Рейтинг армій світу

За підрахунками аналітиків, цього року індекс сили України становить 0,2516. Найкращою вважається оцінка в 0,0000.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді, фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку", — йдеться в повідомленні.

Global Fire Power вважає, що 2023 рік може стати вирішальним у війні Росії проти України.

У рейтингу армія Російської Федерації зберегла друге місце. Аналітики наголосили, що російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу РФ, попри її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною.

Найсильніші армії світу:

США (індекс 0,0712);

Росія (0,0714);

Китай (0,0722);

Індія (0,1025);

Велика Британія (0,1435);

Південна Корея (0,1505);

Пакистан (0,1694);

Японія (0,1711);

Франція (0,1848);

Італія (0,1973).

Найсильніші армії світу. Фото: Global Fire Power

На останньому місці опинилася армія Бутану з індексом 6,2017.

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби вони ліквідували майже 700 загарбників.

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