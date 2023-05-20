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Global Fire Power опублікувала рейтинг армій світу

20 травня 2023 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Global Fire Power опублікувала рейтинг армій світу
Українські військові під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Global Fire Power визнала армію США найпотужнішою у світі. Україна цього року піднялася на 15-те місце з 22-го.

Про це повідомляє організація Global Fire Power.

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Рейтинг армій світу

За підрахунками аналітиків, цього року індекс сили України становить 0,2516. Найкращою вважається оцінка в 0,0000.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді, фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку", — йдеться в повідомленні.

Global Fire Power вважає, що 2023 рік може стати вирішальним у війні Росії проти України. 

У рейтингу армія Російської Федерації зберегла друге місце. Аналітики наголосили, що російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу РФ, попри її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною.

Найсильніші армії світу:

  • США (індекс 0,0712);
  • Росія (0,0714);
  • Китай (0,0722);
  • Індія (0,1025);
  • Велика Британія (0,1435);
  • Південна Корея (0,1505);
  • Пакистан (0,1694);
  • Японія (0,1711);
  • Франція (0,1848);
  • Італія (0,1973).
Самые сильные армии мира
Найсильніші армії світу. Фото: Global Fire Power

На останньому місці опинилася армія Бутану з індексом 6,2017.

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби вони ліквідували майже 700 загарбників.

Також ми писали, що українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області. Жорстокі бої за кожен метр українського міста продовжуються.

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