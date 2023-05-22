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Хлопок в Белгороде: россияне снова жалуются на обстрелы

22 мая 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Хлопок в Белгороде: россияне снова жалуются на обстрелы
Пожарные тушат огонь у дома. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вчера вечером, 21 мая, была совершена атака на административное здание в Грайворонском городском округе. По его словам, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

Об этом Гладков сообщил в Telegram.

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Что произошло

"ЧП в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы работают на месте. Начали тушение.

Горит админздание в Белгородской области в России. Фото: российские СМИ

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ рассказал об успехах украинских воинов на фронте. Согласно сообщению, удалось уничтожить несколько позиций окупантов.

Также мы сообщали, что украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.

Добавим, что Global Fire Power признала армию США мощнейшей в мире. Украина в этом году поднялась на 15 место с 22-го.

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