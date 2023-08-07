Бажаючих їхати на відпочинок у Крим стає все менше: що сталося

Росіяни спостерігають за вибухом у Криму. Фото: Радіо Свобода

Кількість бронювань готелів росіянами в тимчасово окупованому Криму у другій половині липня скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця. Знизилась також вартість відпочинку на півострові — у середньому на 15-20%.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Готелі на півострові в середньому завантажені на 50-60%.

Чому росіяни не їдуть до Криму

Комерційний директор готелю Ribera Resort & SPA Олена Печериця основною причиною зниження попиту на відпочинок у Криму вважає транспортні обмеження, а також психологічний страх родин із дітьми.

Зниження цін у різних готелях, за її словами, у липні доходило до 25%.

Нагадуємо, що 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.

Раніше ми повідомляли, загарбники продовжують масово вивозити археологічні пам'ятники з музеїв окупованого Криму. Вони роблять це під виглядом організації виставок чи реставрацій.