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Бажаючих їхати на відпочинок у Крим стає все менше: що сталося

7 серпня 2023 13:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бажаючих їхати на відпочинок у Крим стає все менше: що сталося
Росіяни спостерігають за вибухом у Криму. Фото: Радіо Свобода
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кількість бронювань готелів росіянами в тимчасово окупованому Криму у другій половині липня скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця. Знизилась також вартість відпочинку на півострові — у середньому на 15-20%.

Про це пишуть росЗМІ.

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Готелі на півострові в середньому завантажені на 50-60%.

Чому росіяни не їдуть до Криму

Комерційний директор готелю Ribera Resort & SPA Олена Печериця основною причиною зниження попиту на відпочинок у Криму вважає транспортні обмеження, а також психологічний страх родин із дітьми.

Зниження цін у різних готелях, за її словами, у липні доходило до 25%. 

Нагадуємо, що 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.

Раніше ми повідомляли, загарбники продовжують масово вивозити археологічні пам'ятники з музеїв окупованого Криму.  Вони роблять це під виглядом організації виставок чи реставрацій.

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