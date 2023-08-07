Желающих ехать на отдых в Крым становится все меньше: что произошло

Россияне наблюдают взрыв в Крыму. Фото: Радио Свобода

Количество бронирований отелей россиянами во временно оккупированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца. Снизилась также стоимость отдыха в на полуострове — в среднем на 15-20%.

Об этом пишут РосСМИ.

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Отели на полуострове в среднем загружены на 50-60%.

Почему россияне не едут в Крым

Коммерческий директор гостиницы Ribera Resort & SPA Елена Печерица основной причиной снижения спроса на отдых в Крыму считает транспортные ограничения, а также психологический страх семей с детьми.

Снижение цен в разных отелях, по ее словам, в июле доходило до 25%.

Напомним, что 6 августа, в Крыму зафиксировали новые "прилеты" . По словам окупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку.

Ранее мы сообщали, что захватчики продолжают массово вывозить археологические памятники из музеев оккупированного Крыма. Они делают это под видом организации выставок или реставраций.