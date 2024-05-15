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Фатальний удар для окупантів — у ЗСУ показали ефектне знищення ворога

15 травня 2024 10:05
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Козюк Тетяна
редактор
Фатальний удар для окупантів — у ЗСУ показали ефектне знищення ворога
Момент знищення ворога. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України цілодобово стоять на захисті країни та знищують російських ворогів на усіх напрямках фронту. Окупанти зазнають чималих втрат у особовому складі й військовій техніці.

Відео знищення противника показали у СтратКомі ЗСУ. 

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Знищення російських ворогів

"Бойова невпинна робота Сил оборони України — фатальна для російських окупантів", — прокоментував відео Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як українські захисники проводять розвідку місцевості, виявляють ворога та завдають по ньому точних ударів. Один удар — і від противника не лишається ані сліду. 

Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Помста" успішно відбили російський штурм на Куп'янському напрямку. В результаті ворог зазнав певних втрат: четверо окупантів ліквідовано, ще семеро отримали поранення. 

Днем раніше у ГУР показали, як нищать російську техніку на Харківщині.

війна
ЗСУ
росіяни
військові
окупанти
війна в Україні

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