Фатальний удар для окупантів — у ЗСУ показали ефектне знищення ворога

Момент знищення ворога. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України цілодобово стоять на захисті країни та знищують російських ворогів на усіх напрямках фронту. Окупанти зазнають чималих втрат у особовому складі й військовій техніці.

Відео знищення противника показали у СтратКомі ЗСУ.

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Знищення російських ворогів

"Бойова невпинна робота Сил оборони України — фатальна для російських окупантів", — прокоментував відео Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як українські захисники проводять розвідку місцевості, виявляють ворога та завдають по ньому точних ударів. Один удар — і від противника не лишається ані сліду.

Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Помста" успішно відбили російський штурм на Куп'янському напрямку. В результаті ворог зазнав певних втрат: четверо окупантів ліквідовано, ще семеро отримали поранення.

Днем раніше у ГУР показали, як нищать російську техніку на Харківщині.