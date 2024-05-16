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Бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают оккупантов и не позволяют им закрепиться

16 мая 2024 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы 3-й ОШБр профессионально бьют по российским оккупантам — впечатляющее видео
Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражеской техники. Они показали, как бьют по врагу и не разрешают ему закрепиться на позициях.

Видео опубликовала бригада в Telegram в четверг, 16 мая.

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"Бьем живую силу прямо в блиндажах и уничтожаем точки взлета вражеских БпЛА. Поражаем технику в посадках и российские "буханки" в ангарах, которые обеспечивали логистику оккупантов", — говорится в сообщении.

Бойцы днем и ночью бьют по врагу FPV-дронами. Таким образом, оккупанты не могут закрепиться на передних позициях.

Напомним, бойцы спецподразделения "Кабул 9" Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали шесть единиц военной техники и склад боеприпасов российских оккупантов на Запорожском направлении. Кроме того, удалось уничтожить и скопление солдат РФ.

Также Силы обороны Украины круглые сутки стоят на защите страны и уничтожают российских врагов по всем направлениям фронта. Оккупанты терпят немалые потери в личном составе и военной технике.

война
Украина
военная техника
оккупанты
3 ОШБр

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