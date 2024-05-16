Бойцы 3-й ОШБр профессионально бьют по российским оккупантам — впечатляющее видео

Бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают оккупантов и не позволяют им закрепиться
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражеской техники. Они показали, как бьют по врагу и не разрешают ему закрепиться на позициях.
Видео опубликовала бригада в Telegram в четверг, 16 мая.
Удары по противнику
"Бьем живую силу прямо в блиндажах и уничтожаем точки взлета вражеских БпЛА. Поражаем технику в посадках и российские "буханки" в ангарах, которые обеспечивали логистику оккупантов", — говорится в сообщении.
Бойцы днем и ночью бьют по врагу FPV-дронами. Таким образом, оккупанты не могут закрепиться на передних позициях.
Напомним, бойцы спецподразделения "Кабул 9" Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали шесть единиц военной техники и склад боеприпасов российских оккупантов на Запорожском направлении. Кроме того, удалось уничтожить и скопление солдат РФ.
Также Силы обороны Украины круглые сутки стоят на защите страны и уничтожают российских врагов по всем направлениям фронта. Оккупанты терпят немалые потери в личном составе и военной технике.
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