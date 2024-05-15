Зупинили наступ на Куп'янському напрямку — у ДПСУ показали відео знищення окупантів
Прикордонники бригади "Помста" успішно відбили російський штурм на Куп'янському напрямку. В результаті ворог зазнав певних втрат: четверо окупантів ліквідовано, ще семеро отримали поранення.
Відео майстерної роботи показали у Державній прикордонній служби.
Знищення окупантів на Куп'янському напрямку
"Четверо окупантів ліквідовано, ще семеро — поранено: прикордонники бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Куп’янському напрямку", — підписали відео у ДПСУ.
Зазначається, що ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України за допомогою бойової машини піхоти. Однак українські оборонці вчасно виявили, знищили та добили противника влучними пострілами зі 120-мм міномету.
Нагадаємо, днем раніше у ГУР показали, як нищать російську техніку на Харківщині.
Додамо, 13 травня військові 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Того ж дня стало відомо, що військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.
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