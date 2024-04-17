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Бійці 47 бригади знищують окупантів за допомогою скидів — відео

17 квітня 2024 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 47 бригади знищують окупантів за допомогою скидів — відео
Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 47 окремої механізованої бригади ефектно нищать окупантів на Авдіївському напрямку. У цьому їм допомогає квадрокоптер DJI Mavic. 

Про це повідомила пресслужба 47 бригади у середу, 17 квітня, та показала відповідне відео.

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Як бійці 47 бригади нищать окупантів

На відео видно, як воїни 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку вправно застосовують "мавіки" для знищення окупантів та їхніх схованок.

"Кожен виліт — не тільки виявлення цілі, а й знищення російських окупантів за допомогою скидів. У цьому й усі переваги квадрокоптерів DJI Mavic", — йдеться у повідомленні. 

"Гарячі" подарунки росіянам влаштували бійці підрозідлу "Божа справа". 

Нагадаємо, 17 квітня українські військові знищили російський літак Мі-8 у Самарі. Ворог використовував цей гелікоптер для перевезення зброї та особового складу.

Декількома днями раніше на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів. Впоратися із завданням військовим допомагали ударні дрони українського виробництва "Баба Яга". 

Крім того, військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.  

росіяни
військові
дрони
Авдіївка
війна в Україні

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