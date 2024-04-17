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Бойцы 47 бригады уничтожают оккупантов с помощью сбросов — видео

17 апреля 2024 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 47 бригады уничтожают оккупантов с помощью сбросов — видео
Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады эффектно уничтожают оккупантов на Авдеевском направлении. В этом им помогает квадрокоптер DJI Mavic.

Об этом сообщила пресс-служба 47 бригады в среду, 17 апреля, и показала соответствующее видео.

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Как бойцы 47 бригады уничтожают оккупантов

На видео видно, как воины 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении умело применяют "мавики" для уничтожения оккупантов и их тайников.

"Каждый вылет — не только обнаружение цели, но и уничтожение российских оккупантов с помощью сбросов. В этом и все преимущества квадрокоптеров DJI Mavic", — говорится в сообщении.

"Горячие" подарки россиянам устроили бойцы подразделенное "Божье дело".

Напомним, 17 апреля украинские военные уничтожили российский самолет Ми-8 в Самаре. Враг использовал этот вертолет для перевозки оружия и личного состава.

Несколькими днями ранее в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Кроме того, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

россияне
военные
дроны
Авдеевка
война в Украине

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