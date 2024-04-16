Оригінально "привітали" з Днем ППО РФ — військові ГУР знищили російський ЗРК "Стріла-10"
Військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.
Відео знищення установки показали у ГУР МО.
Знищення ворожого ЗРК
Зазначається, що у ході розвідки місцевості військові виявили російський ЗРК "Стріла-10", після чого завдали майстерного удару по ворожій цілі. Як наслідок — "Стріла" більше не стріляє, комплекс знешкоджено.
"Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони росії, тож отримали належне привітання", — написали у ГУР.
Нагадаємо, у СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук".
Додамо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.
Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.
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