Працює "Баба Яга" — на Херсонщині українські дрони знищили техніку та укриття окупантів

Момент знищення цілей. Фото: скриншот з відео

Днями на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів. Впоратися із завданням військовим допомагали ударні дрони українського виробництва "Баба Яга".

Відео майстерної роботи показали у ДПСУ.

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"Баба Яга" палить окупантів на лівобережжі Херсонщини. Впродовж тижня на цьому напрямку за допомогою ударних БпЛА прикордонники знищили 5 одиниць техніки", — написали у ДПСУ, говорячи про результат тижневої роботи ЗСУ на Херсонщині.

Зокрема, під знищення українських військових потрапили:

3 вантажівки;

броньовий автомобіль;

легкове авто;

2 польові пункти боєпостачання;

декілька ворожих укриттів.

Нагадаємо, військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.

Додамо, у СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук".

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.